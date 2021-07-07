Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях в числе приоритетных вопросов – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана входит в число приоритетных вопросов.

Об этом сказал в среду Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан, сыгравший важную роль в запуске нескольких международных транспортных коридоров, придает этим проектам особое значение. Среди этих проектов, по его мнению, следует отметить Международный транспортный коридор «Север-Юг».

«Особое значение имеет проект транспортного коридора "Один пояс, один путь", реализуемый совместно с Китаем. В данном контексте важную роль играет железная дорога Баку – Тбилиси – Карс. Как известно, эта линия, введенная в эксплуатацию в октябре 2017 года, является частью самого выгодного и экономически рентабельного транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию», – добавил Эльнур Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)