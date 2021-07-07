Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
БАКУ /Trend/ - Седьмого июля, примерно в 13:40, подразделения армянских вооруженных сил с позиций близ села Колагир Бердского района Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гаралар Товузского района.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
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Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
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