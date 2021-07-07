Еврокомиссар по вопросам расширения прибыл Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели прибыл с визитом в Азербайджан, сообщили Trend дипломатические источники.
Вархели посетил Азербайджан в рамках своего официального визита на Южный Кавказ с 6-го по 9 июля. Перед приездом в Азербайджан комиссар ЕС посетил Грузию.
Объявляя о визите, Вархели сказал, что его цель – представить Экономический и инвестиционный план для региона Восточного партнерства и его флагманские инициативы.
«Также будут обсуждены ключевые вопросы в связи с двусторонними отношениями и борьбой с пандемией COVID-19», – сказал он.
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