В Азербайджане созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы - Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в среду подписал указ "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, в документе говорится:

"В результате успешного исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, принятых с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного развития городов и районов нашей страны, коренным образом изменился облик городов, поселков и сел, вырос экономический потенциал регионов, улучшились качество оказываемых населению государственных услуг, бизнес- и инвестиционная среда, повысилось благосостояние населения.

Последовательно осуществленные целенаправленные реформы и широкомасштабные меры усилили экономическое и военно-оборонное могущество нашей страны и создали прочную основу для завоевания блестящей победы в 44-дневной Отечественной войне.

В настоящее время осуществляются широкомасштабные меры, направленные на восстановление, обеспечение дальнейшего развития освобожденных от оккупации территорий, создание необходимой инфраструктуры и возвращение населения на родные земли. Целесообразность проведения на основе единой программы всей намеченной работы по обеспечению равного развития указанных территорий с использованием их богатого экономического потенциала, природных ресурсов и широких туристических возможностей обуславливает необходимость пересмотра деления районов, территории которых освобождены от оккупации, по экономическим районам.

Зангиланский, Губадлинский, Джебраильский, Лачинский и Кельбаджарский районы, расположенные в восточной части Зангезурского плоскогорья, окруженного Зангезурской горной грядой и занимающего обширную территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, на границе с Арменией, исторически находились в одном и том же географическом пространстве, а также на протяжении многих лет входили в состав созданного в 1861 году Зангезурского уезда, были связаны традиционными социально-экономическими, историко-культурными узами, что диктует необходимость объединения их в одном экономическом районе.

Для обеспечения восстановления и стремительного развития обладающего особым богатым историко-культурным наследием, живописной природой древнего Карабахского региона, включая Агдамский, Шушинский, Физулинский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский районы и город Ханкенди, а также относящиеся к Карабахскому региону Агджебединский и Бардинский районы, важно также создать новый Карабахский экономический район.

Реинтеграция освобожденных территорий в экономику нашей страны требует повышения эффективности работы по планированию других экономических районов, в том числе Гянджа-Газахского и Аранского, обеспечения оперативности в экономическом управлении и пересмотра с этой целью состава данных экономических районов.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить следующее деление экономических районов Азербайджанской Республики:

1.1. Бакинский экономический район (город Баку);

1.2. Нахчыванский экономический район (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);

1.3. Абшерон-Хызинский экономический район (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызинский районы);

1.4. Горно-Ширванский экономический район (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);

1.5. Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы);

1.6. Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджебединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);

1.7. Газах-Товузский экономический район (Агстафинский, Гедабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);

1.8. Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязаньский и Шабранский районы);

1.9. Лянкяран-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);

1.10. Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);

1.11. Миль-Муганский экономический район (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);

1.12. Шеки-Загатальский экономический район (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);

1.13. Восточно-Зангезурский экономический район (Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы);

1.14. Ширван-Сальянский экономический район (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы);

2. Установить, что в целях исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 января 2019 года за № 500, применяется деление экономических районов, указанных в данной Государственной программе.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа".