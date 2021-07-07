Генпрокуроры прикаспийских государств подписали соглашение о защите Каспия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральные прокуроры пяти прикаспийских государств – Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана – подписали декларацию о сотрудничестве в сфере защиты Каспия.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с визитом в Санкт-Петербурге для участия на конференции руководителей европейских органов прокуратуры, которая проходит 7-8 июля при совместной организации Генпрокуратуры Российской Федерации, Совета Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

Открывая конференцию, Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о роли прокуратуры в защите прав личности и общественных интересов в контексте требований Европейской конвенции о правах человека. Была подчеркнута роль прокуратуры в защите прав человека, необходимость развития системы прокуратуры в соответствии с вызовами современности, важность расширения многостороннего сотрудничества между прокуратурами в борьбе с организованной преступностью, включая киберпреступность, преступления, совершаемые с использованием цифровых валют, и в других областях.

В тот же день генеральные прокуроры Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.

Декларация содержит механизмы реализации международного права и национальных законодательств по охране окружающей среды в Каспийском море, а также предусматривает осуществление превентивных мер по защите экологических прав граждан и пресечению правонарушений.

В рамках визита Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Кямран Алиев отметил, что международно признанные территории Азербайджана, которые на протяжении почти 30 лет находились под армянской оккупацией, были освобождены доблестной азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и наша страна в рамках норм и принципов международного права, включая резолюции Совбеза ООН, восстановила свою территориальную целостность.

Казем Джалали поздравил государство и народ Азербайджана с исторической победой и с удовлетворением отметил, что азербайджано-иранская граница полностью восстановлена.

Были также обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере, включая юридическую помощь по уголовным делам и экстрадицию.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)