Еврокомиссар по вопросам расширения прибыл Азербайджан (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели прибыл с визитом в Азербайджан, сообщили Trend дипломатические источники.

Вархели посетил Азербайджан в рамках своего официального визита на Южный Кавказ с 6-го по 9 июля. Перед приездом в Азербайджан комиссар ЕС посетил Грузию.

Объявляя о визите, Вархели сказал, что его цель – представить Экономический и инвестиционный план для региона Восточного партнерства и его флагманские инициативы.

«Также будут обсуждены ключевые вопросы в связи с двусторонними отношениями и борьбой с пандемией COVID-19», – сказал он.