Беженцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане в связи с компанией Cronimet

БАКУ /Trend/ - Беженцы из Зангиланского района обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу по вопросу принятия мер в отношении компании Cronimet, которая загрязняет трансграничную реку Охчучай, сообщает в четверг Trend.