Президент Ильхам Алиев: Наш мир в настоящее время сталкивается с рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности

БАКУ/Trend/ - Наряду с пандемией наш мир в настоящее время сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата, рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам XXIV Евразийского экономического саммита.

«Евразийский экономический саммит на протяжении многих лет успешно продвигает мир и диалог, постоянно вносит ценный вклад в развитие сотрудничества в Евразийском регионе в качестве платформы для обсуждения новых вызовов в эпоху глобализации. Нынешний саммит проходит под девизом «İnsanlık daha iyisini hak ediyor» (Человечество заслуживает лучшего), что имеет большое символическое значение. Сегодня каждый из нас несет ответственность за благополучие человечества, за то, чтобы человеческий фактор находился в центре всех интересов и политики в глобальном масштабе, люди жили в мире, которого они заслуживают. Наряду с пандемией наш мир в настоящее время сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата, рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности. Все эти проблемы глобальны, и их решение возможно только путем глобального сотрудничества. Совместная работа над проблемами, угрожающими человечеству, обеспечение справедливости, региональное сотрудничество, устранение неравенства также являются ключевыми условиями нового геополитического порядка», - сказал глава государства.