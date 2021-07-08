Президент Ильхам Алиев: Самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация

БАКУ/Trend/ - Самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам XXIV Евразийского экономического саммита.

«В настоящее время Азербайджан, в корне меняя геополитическую и геоэкономическую реальность на Южном Кавказе, проводит стратегический курс, направленный на сотрудничество, мир, создание устойчивой системы безопасности в региональном и глобальном масштабе. Братская Турция всегда оказывала нам высокую поддержку в этом процессе, который положил конец преступлениям против человечности, оккупации и открыл путь большому развитию в регионе. Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы - это достижения азербайджано-турецкого братства, несокрушимого единства. Самое же главное - это победа справедливости и развития, которые стали ценностью для обеих стран. А самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация. Этот исторический документ официально закрепил братские, дружеские, партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией в союзническом статусе. Этот документ, являющийся высокой гарантией безопасности и мира, имеет стратегическое значение для Евразии в целом, включая Южный Кавказ. Азербайджан и Турция уверенно шагают вместе во имя построения выгодного для всех, благополучного и достойного будущего, позволяющего эффективно использовать ресурсы, коммуникационный и логистический потенциал региона. Глобальная роль наших стран в обеспечении энергетической безопасности останется прочной основой для устойчивого сотрудничества в Евразии и благополучия народов», - отметил Президент Ильхам Алиев.