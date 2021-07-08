Ситуация в Карабахе находится на повестке дня УВКБ ООН

БАКУ /Trend/ - Ситуация после Карабахского конфликта находится на повестке дня Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане, сообщили Trend в представительстве.

В представительстве отметили, что УВКБ ООН в Азербайджане находится в тесном контакте с властями Азербайджана для дальнейшего обсуждения той роли, которую УВКБ ООН может сыграть в возвращении перемещенных лиц.

«Как Агентство ООН по делам беженцев, мы занимаемся поддержкой перемещенных лиц в регионе с 1990-х годов. В соответствии с нашими обязанностями, предусмотренными мандатом, мы готовы оказывать помощь лицам, перемещенным в результате конфликта, включая возвращающихся ВПЛ, в тесной координации с национальными властями и всеми заинтересованными сторонами. Мы поддерживаем контакт с властями для дальнейшего обсуждения роли УВКБ ООН в возвращении перемещенных лиц в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией», – сказали в представительстве УВКБ ООН.