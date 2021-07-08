В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам страны.
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