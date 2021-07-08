Россия постоянно осуществляет контакты с Азербайджаном по Карабаху - Песков

БАКУ/Trend/ - Контакты с Азербайджаном по карабахскому вопросу осуществляются постоянно в рамках реализации трехсторонних договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в ходе российско-армянских переговоров, состоявшихся вечером 7 июля, лидеры "подробно говорили по двусторонним отношениям". "Обсуждались различные нюансы реализации трехсторонних договоренностей и торгово-экономическое сотрудничество, естественно", - сказал Песков.