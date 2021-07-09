Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Шуше (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Девятого июля представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе послы зарубежных стран и военные атташе, а также руководители представительств международных организаций прибыли в город Шушу, сообщает в пятницу Trend.

В рамках визита, организованного по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, иностранные дипломаты посетят ряд исторических и религиозно-архитектурных памятников, центральную площадь города, мечети Саатлы, Юхары Гёвхар-ага, Ашагы Гёвхар-ага, родник Хан Гызы, крепостные стены, дворец Панахали хана, церковь Казанчи и другие места.

Отметим, что до приезда в Шушу дипломаты посетили Физулинский район, где ознакомились со строительством международного аэропорта и деятельностью подстанции «Физули».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)