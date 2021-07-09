Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса побывали во дворце Панахали хана в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Шушу представители дипломатического корпуса в Азербайджане посетили место, где находятся остатки дворца Панахали-хана, усадебный комплекс Мехмандаровых, и ознакомились с ремонтными работами, проводимыми в церкви Газанчы.

Как сообщает в пятницу Trend, дипломаты осмотрели руины и были проинформированы об истории дворца Панахали-хана, который подвергся армянскому вандализму во время оккупации.

Дипломаты были проинформированы о разрушениях в усадебном комплексе Мехмандаровых. Было отмечено, что во время войны это место было серьезно повреждено, но в настоящее время комплекс восстанавливается.

Затем представители дипломатического корпуса посетили церковь Газанчы, где были проинформированы о том, что масштабные восстановительные работы, проводимые Азербайджанским государством на освобожденных территориях, в том числе процесс реставрации и строительства в Шуше, ведутся в соответствии с первоначальным архитектурным стилем города. В рамках проводимых реставрационных работ восстанавливается и церковь Газанчы.

Отметим, что церковь Газанчы находится в верхней части города Шуша. Церковь, которая состоит из 4-х полукруглых выступов, была построена на месте древнего зороастрийского храма в 1868–1887 годах. Внутри сооружение покрыто местным резным камнем без особых архитектурных украшений. Как и другие подобные памятники на освобожденных землях Азербайджана, эта церковь тоже была арменизирована.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)