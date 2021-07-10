Армения продолжает угрожать миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армения пытается отвлечь внимание своей общественности от политического и социально-экономического кризиса в стране и регулярно совершает провокации на государственной границе с Азербайджаном. Таким образом Армения продолжает угрожать миру и стабильности в регионе.

Об этом сказала в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

По ее словам, тот факт, что подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в Чамбаракском районе Армении, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гедабейского района, является еще одной наглядной демонстрацией враждебной политики этой страны.

"Эти действия еще раз показывают, что Армения продолжает представлять угрозу для региона. Армения на протяжении 30 лет проводила политику агрессии против Азербайджана, в результате чего превратилась в периферийную страну региона и осталась вне международных проектов. За эти годы в Армении не было зафиксировано развития, напротив, политический и социально-экономический кризис в стране усугубился, она стала зависеть от иностранных пожертвований", - сказала Гусейнова.

"Славная победа Азербайджана в 44-дневной войне, освобождение исторических земель от оккупации усугубили и без того плачевную ситуацию в Армении, а политический и социально-экономический кризис в этой стране достиг своего апогея. Однако Армения не отказывается от враждебной политики, прибегая к провокациям на государственной границе с Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от внутреннего кризиса", - сказала Гусейнова.

Депутат добавила, что Азербайджан неоднократно заявлял, что после 44-дневной войны в регионе возникли новые реалии, новая атмосфера сотрудничества и Армения также может воспользоваться этими возможностями.

"Однако вместо того, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями, армянская сторона прибегает к новым провокациям против Азербайджана. Судя по всему, даже после выборов Армения не смогла избежать влияния реваншистских сил. Армянское руководство должно понять, что подобными действиями оно ставит себя в более тяжелое положение. Сегодня единственный выход из кризиса для Армении заключается в отказе от провокаций и налаживании нормальных отношений с Азербайджаном. В противном случае Армения должна знать, что "железный кулак" на месте и стал еще сильнее", - сказала Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)