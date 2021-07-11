Освобожденное село Даг Тумас Джебраильского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры освобожденного от оккупации села Даг Тумас Джебраильского района.
Trend представляет вниманию читателей эти кадры.
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