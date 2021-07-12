Британское информагентство рассказало о загрязнении Арменией реки Охчучай

БАКУ /Trend/ - Британское информационное агентство Dawn Report опубликовало статью, в которой рассказало о загрязнении Арменией реки Охчучай, сообщает Trend.

"Река Охчучай, текущая из Армении по территории Азербайджана, настолько загрязнена отходами промышленного производства, что стала непригодной для орошения. Кроме того, в ней погибла вся рыба", - говорится в статье.

В материале отмечается, что все проблемы начинаются в Армении, расположенной вверх по реке, которая избавляется от промышленных отходов, сбрасывая их в Охчучай.

"Ключевые проблемы - подотчетность и ответственность. Это подчеркивает важность межправительственных трансграничных соглашений и договоров.

Компания Cronimet, работающая в горнодобывающей отрасли Армении, предпочитает игнорировать негативное воздействие своей деятельности на окружающую среду, несмотря на многочисленные заявления о необходимости соблюдения экологических стандартов", - говорится в статье.

В материале подчеркивается недопустимость загрязнения Охчучая, которая впадает в Араз - вторую по величине реку Южного Кавказа.

"Река Араз, крупнейший правый приток Куры, играет важную роль в орошении сельскохозяйственных угодий Азербайджана. Но качество воды в реке таково, что ее использование для бытовых и сельскохозяйственных нужд может привести к крайне негативным последствиям", - говорится в статье.