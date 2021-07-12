Выделены средства на реконструкцию автодорог в Насиминском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.