Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории

Политика 12 июля 2021 14:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Черногории Мило Джукановичу поздравительное письмо.

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