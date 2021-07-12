Утвержден состав делегации, которая представит Азербайджан на заседании комитета ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении состава делегации Азербайджана на представлении шестого периодического отчета Правительства Азербайджанской Республики на 80-й сессии Комитета ООН по устранению дискриминации против женщин, сообщает Trend.

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