Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с победой Италии на чемпионате Европы

Политика 12 июля 2021 15:27 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с победой Италии на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июля направил поздравление Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с победой национальной сборной команды Италии на чемпионате Европы по футболу.

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