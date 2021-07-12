Утвержден состав делегации, которая представит Азербайджан на заседании комитета ООН (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О составе делегации, которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики на 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций", сообщает Trend.

Согласно документу, делегация, которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики по Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» Организации Объединенных Наций на предстоящей с 18 октября по 5 ноября 2021 года в городе Женева 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций, определяется в следующем составе:

руководитель делегации

председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

члены делегации

заместитель министра внутренних дел Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра здравоохранения Азербайджана

заместитель министра образования Азербайджана

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана

начальник Управления международного права и договоров Министерства иностранных дел Азербайджана

начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Азербайджана

начальник Управления финансирования сфер социальной защиты, социального обеспечения и здравоохранения Министерства финансов Азербайджана.