Утвержден состав делегации, которая представит Азербайджан на заседании комитета ООН (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О составе делегации, которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики на 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций", сообщает Trend.
Согласно документу, делегация, которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики по Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» Организации Объединенных Наций на предстоящей с 18 октября по 5 ноября 2021 года в городе Женева 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций, определяется в следующем составе:
руководитель делегации
председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей
члены делегации
заместитель министра внутренних дел Азербайджана
заместитель министра экономики Азербайджана
заместитель министра здравоохранения Азербайджана
заместитель министра образования Азербайджана
заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана
заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана
начальник Управления международного права и договоров Министерства иностранных дел Азербайджана
начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Азербайджана
начальник Управления финансирования сфер социальной защиты, социального обеспечения и здравоохранения Министерства финансов Азербайджана.