Для азербайджанских военнослужащих организованы семинары по международному гуманитарному праву (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану деятельности на 2021 год, Международным комитетом Красного Креста (МККК) при поддержке министерства обороны Азербайджана были проведены семинары для военнослужащих на тему международного гуманитарного права.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны, на семинарах сотрудники представительства МККК в Азербайджане выступили перед личным составом на различные темы и ответили на вопросы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)