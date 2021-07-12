Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Черногории Мило Джукановичу поздравительное письмо.
Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:
«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Черногории.
Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Черногорией успешно развиваются. Верю, что наши традиционные дружеские связи, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах двух народов.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Черногории постоянного благополучия и процветания».