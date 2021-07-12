Президент Ильхам Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ при производстве электроэнергии
Лента новостей
Внесено изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Дочери шехидов добыли победу для своей команды, борясь плечом к плечу, так же как их отцы освобождали Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)
Для азербайджанских военнослужащих организованы семинары по международному гуманитарному праву (ФОТО)
Промышленное предприятие сэкономило 1,7 млн долларов США благодаря решению «Лаборатории Касперского»
По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой состоялся Межрегиональный форум этой организации (ФОТО)
Психологическая помощь участникам Отечественной войны Азербайджана оказалась эффективной - турецкий специалист
В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки
Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в мире – экс-президент Хорватии (ВИДЕО)