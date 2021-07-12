Президент Ильхам Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ при производстве электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о применении закона АР об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии за №339-VIQ от 31 мая 2021 года, сообщает в понедельник Trend.

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