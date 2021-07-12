Внесено изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ «О внесении изменения в Указ "О создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны"» № 1032 от 22 мая 2020 года.

Согласно документу, упразднен пункт 5.3 Указа «О создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны» № 1032 от 22 мая 2020 года.