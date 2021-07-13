Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 13 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, заместитель премьер-министра Алексей Оверчук передал главе нашего государства приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы Российского государства, просил передать и его приветствия Владимиру Путину.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении.

Были затронуты азербайджано-российские двусторонние связи, с удовлетворением подчеркнут рост товарооборота и экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием деятельности погранично-пропускных пунктов на азербайджано-российской границе, отмечено, что процесс наращивания транзита по коридору Север-Юг идет очень активно.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торговой, экономической, транспортной и других сферах.