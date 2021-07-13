Азербайджан в рамках своего председательства изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран Движения неприсоединения - Президент Ильхам Алиев
БАКУ /Trend/ - Азербайджан в соответствии с мандатом Движения неприсоединения и в рамках своего председательства в нем изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран - участниц движения.
Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.
Лента новостей
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях (ВИДЕО)
Главный исполнительный директор Nar: «Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам!»
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями - Президент Ильхам Алиев
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения направлено на развитие межпарламентского сотрудничества между входящими в него странами - Президент Ильхам Алиев
Азербайджан в рамках своего председательства изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран Движения неприсоединения - Президент Ильхам Алиев
Президент Ильхам Алиев выступил на промежуточной конференции глав МИД стран Движения неприсоединения (ВИДЕО)
В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО)
В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca
Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий – американский эксперт
Врачи успешно восстановили костный дефект у раненого военнослужащего - главный травматолог Азербайджана