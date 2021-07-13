Азербайджан в рамках своего председательства изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран Движения неприсоединения - Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в соответствии с мандатом Движения неприсоединения и в рамках своего председательства в нем изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран - участниц движения.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.