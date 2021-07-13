Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения направлено на развитие межпарламентского сотрудничества между входящими в него странами - Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) направлено на развитие межпарламентского сотрудничества между его странами - участницами.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран - участниц Движения неприсоединения.

«В своем выступлении на Бакинском саммите я подчеркнул, что развитие диалога Движения неприсоединения с другими институтами и расширение географии его сотрудничества будет одним из приоритетов председательства Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.