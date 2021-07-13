Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями - Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.

«Впервые в истории лидеры Евросоюза приняли участие в упомянутом онлайн-саммите Движения неприсоединения», - сказал глава государства.

«Позже страны ЕС поддержали инициативу Движения неприсоединения о созыве внеочередной сессии Генассамблеи ООН», - сказал Президент Ильхам Алиев.