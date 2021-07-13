Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения

БАКУ/Trend/ - Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в онлайн формате.

«2020 год был знаменательным для Азербайджана, потому что успешно решена одна из важных тем повестки дня Движения. Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20 процентов нашей территории. Армения провела этническую чистку против азербайджанцев. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В феврале 1992 года Армения учинила Ходжалинский геноцид, были убиты сотни мирных жителей, включая 106 женщин и 63 ребенка. Ходжалинский геноцид признан 13 странами.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Ряд влиятельных международных организаций, включая Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества и ОБСЕ, также принял соответствующие постановления и резолюции. Однако Армения игнорировала требования ведущих международных организаций. Таким образом, единственная цель Армении заключалась в сохранении статус-кво и закреплении оккупации.

В последние годы Армения целенаправленно нарушала переговорный процесс, угрожала Азербайджану новой войной за новые территории. В 2020 году Армения совершила три военные провокации на государственной границе и бывшей линии соприкосновения, в результате чего погибли наши военнослужащие и гражданские лица.

В сентябре прошлого года Армения перешла в крупномасштабное военное наступление против Азербайджана. В ответ на эту агрессию Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и освободила большую часть оккупированных территорий.

Потерпев полное поражение в сорока четырехдневной войне, Армения подписала 10 ноября 2020 года акт о капитуляции и вынуждена была вывести свои войска с других оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеотмеченных резолюций Совета Безопасности ООН.

Таким образом, Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения», - сказал глава государства.