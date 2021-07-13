Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в онлайн формате.

«Страны Движения неприсоединения подчеркнули в итоговом документе Бакинского саммита недопустимость насильственного захвата территорий и подтвердили, что ни одно государство не признает законности ситуации, сложившейся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики.

В июле 2020 года Движение неприсоединения приняло коммюнике в связи с провокацией, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе. Кроме того, во время Отечественной войны – в октябре 2020 года в рамках онлайн-заседания, проведенного на уровне министров, было принято специальное заявление. В этих документах страны Движения неприсоединения поддержали справедливую позицию Азербайджана и выразили солидарность с Азербайджаном в его усилиях, направленных на восстановление своей территориальной целостности.

Здесь я хочу подчеркнуть конкретное событие, произошедшее во время Отечественной войны. Некоторые члены Совета Безопасности ООН, не учитывая резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, попытались принять предвзятую резолюцию. Однако в ходе обсуждений в Совете Безопасности семь членов Движения неприсоединения, поддержавших позицию Азербайджана, настояли на добавлении в обсуждаемый текст ссылки на вышеотмеченные резолюции Совета Безопасности.

Столь решительная позиция стран Движения неприсоединения продемонстрировала их приверженность Бандунгским принципам и ценностям Движения. Мы воспринимаем эту их позицию как жест исторической дружбы в наших двусторонних отношениях», - сказал глава государства.