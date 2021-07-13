Президент Ильхам Алиев: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в онлайн формате.

«Я направлю моим коллегам иллюстрированную книгу, в которой приведены короткая информация и фотоснимки, запечатлевшие состояние наших городов и сел до и после оккупации. В книге нашло отражение полное уничтожение религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Мы уже приступили к работам по реконструкции на освобожденных территориях. Там осуществляется современное градостроительное планирование. Освобожденные территории станут зоной зеленой энергии. Уверен, что Азербайджан, продемонстрировав уникальный опыт трансформации, превратит разрушенную территорию, в четыре раза превышающую территорию Люксембурга, в пространство благополучия с высокими жизненными стандартами.

Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края.

Но главной сложностью являются заложенные Арменией многочисленные мины. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции в результате разрыва мин погибли около 30 граждан Азербайджана, а ранены более 100 человек. Кроме того, мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Разминирование столь обширных территорий требует значительного времени и ресурсов. Армения уклоняется от предоставления карт минных полей. Международная общественность должна заставить Армению передать Азербайджану карты минирования всех освобожденных территорий», - сказал глава государства.