На промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 13 июля состоялась промежуточная конференция министров иностранных дел Движения неприсоединения в онлайн формате.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на мероприятии было представлено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в видеоформате.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Уважаемые министры.

Уважаемые участники мероприятия.

Приветствую всех участников промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

В этом году мы отмечаем 60-летие создания нашего Движения, являющегося вторым самым большим после Генеральной ассамблеи ООН политическим институтом. Поскольку в основе Движения неприсоединения лежат мир, мультилатерализм и укрепление глобальной солидарности, глобальные трудности еще более повысили значение нашего Движения.

Исторические Бандунгские принципы, поощряющие уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран, а также невмешательство во внутренние дела стран и другие принципы, полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана. По этой причине 10 лет назад Азербайджан стал членом семьи Движения неприсоединения. За короткое время наша страна завоевала очень большой авторитет и доверие в Движении. В 2016 году единогласным решением всех государств-членов нам было поручено председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

В октябре 2019 года Азербайджан успешно организовал в Баку XVIII Саммит Движения неприсоединения, и мы приняли председательство. В своем выступлении на Саммите я подчеркнул, что Азербайджан будет предпринимать практические шаги для отстаивания легитимных интересов стран Движения неприсоединения в международной плоскости, защиты справедливости и международного права.

В период председательства Азербайджан принял детальный и амбициозный план деятельности. К сожалению, пандемия COVID-19 охватила весь мир, создала новые реалии и трудности. Однако мы смогли оперативно и адекватно среагировать на новую ситуацию. Мы сконцентрировали свои усилия на формировании эффективного и совместного ответа Движения на международном уровне против невиданных трудностей, вызванных пандемией.

В этом плане Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии. Мы выдвинули инициативу проведения Саммита стран Контактной группы Движения неприсоединения и 4 мая 2020 года организовали данное мероприятие. Наряду с членами Контактной группы, представляющими различные регионы мира, в онлайн-Саммите приняли участие генеральный секретарь ООН, председатель Генеральной ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, председатель Комиссии Африканского союза, Верховный представитель Европейского Союза и вице-президент Европейской комиссии.

Как практический результат онлайн-Саммита Движения неприсоединения была создана база данных, охватывающая основные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов Движения. Всемирная организация здравоохранения использует эту базу данных в борьбе с пандемией как источник для определения нужд стран-членов Движения неприсоединения.

В ходе Саммита я от имени Движения неприсоединения предложил провести Специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. В целом, эта инициатива была поддержана более чем 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года Специальная сессия состоялась.

Азербайджан оказал в борьбе с пандемией гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, включая и страны Движения неприсоединения. Наряду с этим, Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения.

На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм». Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, закупивших вакцины в объеме, в разы превышающем их нужды. До сегодняшнего дня более 82 процентов существующих в мире вакцин приобретены богатыми государствами, при этом объем вакцин, приходящихся на долю стран с малыми доходами, составляет всего 0,9 процента. Такое отношение препятствует защите развивающимися, особенно малоразвитыми странами своего населения.

В отношении данного вопроса Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и в марте текущего года эта резолюция была единогласно принята. Наряду с этим, мы при любой возможности призываем развитые страны и международные донорские организации оказать помощь развивающимся, особенно малоразвитым странам в борьбе с пандемией.

С учетом того, что трудности тесно связаны друг с другом, под председательством Азербайджана состоялись онлайн-заседания министров здравоохранения и труда, намечено проведение встреч на уровне других отраслевых министерств, таких как министерства коммуникации и образования.

На основании мандата, полученного на Бакинском саммите Движения неприсоединения, Азербайджан в качестве председателя рассматривает возможность создания институциональной сети молодежи по организации. Одновременно Азербайджан намерен развивать межпарламентское направление сотрудничества государств-членов Движения неприсоединения.

В выступлении на Бакинском саммите я подчеркнул, что развитие диалога Движения неприсоединения с другими институтами и расширение географии сотрудничества будут находиться в числе приоритетов председательства Азербайджана. С удовлетворением хочу отметить, что в период председательства Азербайджан добился налаживания мостов с другими международными институтами. Впервые в истории руководители Европейского Союза приняли участие в вышеуказанном онлайн-Саммите Движения неприсоединения. Затем государства-члены Европейского Союза поддержали инициативу Движения неприсоединения по проведению Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Движение неприсоединения и Европейский Союз сотрудничают по ряду вопросов в рамках Совета ООН по правам человека.

Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах. Азербайджан продолжит совместные усилия по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения, усилению его позиции и авторитета на международной арене.

Движение должно предпринять сильные, скоординированные и целенаправленные шаги и на период после COVID-19. В этом смысле может быть полезным проведение заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения для обмена мнениями и определения позиции Движения неприсоединения относительно восстановительного периода после пандемии. Учитывая сложность проблем, вызванных пандемией, было бы целесообразным, чтобы Движение неприсоединения выступило с инициативой создания Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Данная панель может подготовить рекомендации, связанные с глобальными мерами по лучшему преодолению миром пандемии.

2020 год был знаменательным для Азербайджана, потому что успешно решена одна из важных тем повестки дня Движения. Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20 процентов нашей территории. Армения провела этническую чистку против азербайджанцев. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В феврале 1992 года Армения учинила Ходжалинский геноцид, были убиты сотни мирных жителей, включая 106 женщин и 63 ребенка. Ходжалинский геноцид признан 13 странами.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Ряд влиятельных международных организаций, включая Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества и ОБСЕ, также принял соответствующие постановления и резолюции. Однако Армения игнорировала требования ведущих международных организаций. Таким образом, единственная цель Армении заключалась в сохранении статус-кво и закреплении оккупации.

В последние годы Армения целенаправленно нарушала переговорный процесс, угрожала Азербайджану новой войной за новые территории. В 2020 году Армения совершила три военные провокации на государственной границе и бывшей линии соприкосновения, в результате чего погибли наши военнослужащие и гражданские лица.

В сентябре прошлого года Армения перешла в крупномасштабное военное наступление против Азербайджана. В ответ на эту агрессию Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и освободила большую часть оккупированных территорий.

Потерпев полное поражение в сорока четырехдневной войне, Армения подписала 10 ноября 2020 года акт о капитуляции и вынуждена была вывести свои войска с других оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеотмеченных резолюций Совета Безопасности ООН.

Таким образом, Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения.

Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Страны Движения неприсоединения подчеркнули в итоговом документе Бакинского саммита недопустимость насильственного захвата территорий и подтвердили, что ни одно государство не признает законности ситуации, сложившейся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики.

В июле 2020 года Движение неприсоединения приняло коммюнике в связи с провокацией, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе. Кроме того, во время Отечественной войны – в октябре 2020 года в рамках онлайн-заседания, проведенного на уровне министров, было принято специальное заявление. В этих документах страны Движения неприсоединения поддержали справедливую позицию Азербайджана и выразили солидарность с Азербайджаном в его усилиях, направленных на восстановление своей территориальной целостности.

Здесь я хочу подчеркнуть конкретное событие, произошедшее во время Отечественной войны. Некоторые члены Совета Безопасности ООН, не учитывая резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, попытались принять предвзятую резолюцию. Однако в ходе обсуждений в Совете Безопасности семь членов Движения неприсоединения, поддержавших позицию Азербайджана, настояли на добавлении в обсуждаемый текст ссылки на вышеотмеченные резолюции Совета Безопасности.

Столь решительная позиция стран Движения неприсоединения продемонстрировала их приверженность Бандунгским принципам и ценностям Движения. Мы воспринимаем эту их позицию как жест исторической дружбы в наших двусторонних отношениях.

В период оккупации Армения намеренно разрушила города и села, все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. Даже кладбища были стерты с лица земли. Цель Армении заключалась в том, чтобы стереть след азербайджанцев, веками живших на этих территориях. Город Агдам разрушен до такой степени, что его называют “Хиросимой Кавказа”. После освобождения от оккупации города Физули наша армия не нашла там ни одного уцелевшего здания, чтобы поднять флаг Азербайджана. Все они были разрушены Арменией.

Регулярно организуются поездки зарубежных дипломатов и журналистов на освобожденные территории. Они стали свидетелями зверств, совершенных Арменией. Международные медиа задокументировали и осветили факты целенаправленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, разрушения городов и сел.

Я направлю моим коллегам иллюстрированную книгу, в которой приведены короткая информация и фотоснимки, запечатлевшие состояние наших городов и сел до и после оккупации. В книге нашло отражение полное уничтожение религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Мы уже приступили к работам по реконструкции на освобожденных территориях. Там осуществляется современное градостроительное планирование. Освобожденные территории станут зоной зеленой энергии. Уверен, что Азербайджан, продемонстрировав уникальный опыт трансформации, превратит разрушенную территорию, в четыре раза превышающую территорию Люксембурга, в пространство благополучия с высокими жизненными стандартами.

Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края.

Но главной сложностью являются заложенные Арменией многочисленные мины. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции в результате разрыва мин погибли около 30 граждан Азербайджана, а ранены более 100 человек. Кроме того, мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Разминирование столь обширных территорий требует значительного времени и ресурсов. Армения уклоняется от предоставления карт минных полей. Международная общественность должна заставить Армению передать Азербайджану карты минирования всех освобожденных территорий.

В заключение хочу еще раз заверить вас в том, что Азербайджан приложит все усилия для внесения вклада в повышение международного авторитета Движения неприсоединения, усиления солидарности в рамках Движения, защиты справедливости и международного права.

Спасибо.