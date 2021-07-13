МИД Армении уже должен уяснить новую ситуацию в регионе – Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении должно уже уяснить новую ситуацию в регионе.

Как передает Trend, об этом сказала пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, комментируя информацию о подаче МИД Армении ноты дипломатическим представительствам зарубежных стран в Армении в связи с визитом аккредитованных в Азербайджане послов в Шушу 9 июля.

«Этот шаг армянского МИД еще раз показывает, что Армения по-прежнему демонстрирует позицию, противоречащую международному праву и основанную на территориальных претензиях. Еще раз подчеркиваем, что Армения не только не имеет права выражать протест, но даже не может комментировать какой-либо визит на территорию Азербайджана в рамках его международных границ. Визиты на эти территории были незаконными во время армянской военной оккупации. Шуша уже освобождена и, как и другие освобожденные районы, является неотъемлемой частью Азербайджана. Сюда совершаются визиты и будут совершаться, проводятся восстановительные работы, законные владельцы города скоро вернутся в свои дома, одним словом, в колыбели нашей культуры снова возродится жизнь.

При составлении ноты в МИД Армении должны были подумать о том, против чего и на каких основаниях они протестуют. Похоже, что отсутствие руководства в армянском МИД сказывается и на документах, подготовленных этим органом.

МИД Армении должен уяснить новую ситуацию в регионе. Как и в прошлом, проведение деструктивной и противоречащей международному праву политики не сулит Армении ничего хорошего», – сказала она.