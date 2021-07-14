Популярная венгерская газета написала об исторической победе Азербайджана в Карабахе

БАКУ /Trend/ - В интернет - версии популярной венгерской газеты "Мадьяр Немзет" опубликована статья побывавшего недавно в Азербайджане в составе группы репортеров журналиста Давида Ласло "Цена победы в Нагорном Карабахе: шехиды и триумф".

Как сообщает в среду Trend, автор статьи напоминает, что осенью прошлого года Азербайджан всего за 44 дня освободил от армянской оккупации обширные территории в Карабахе. Через полгода после окончания войны атмосфера военных действий немного улеглась, сменившись воспоминаниями о героически погибших воинах и национальной гордостью за ошеломляющую военную победу, пишет Ласло.

В Азербайджане, особенно в сельской местности, много портретов павших шехидов. Вдоль обочин дорог, на въездах в населенные пункты, в окнах магазинов и домов можно встретить таблички и постеры, посвященные воинам, героически погибшим осенью прошлого года в 44-дневной войне. На кладбищах им отведен особый участок, и на их могилах всегда лежат свежие цветы.

Шехид или мученик - так называют тех, кто отдал жизнь за свою страну, пишет журналист. Согласно последним статистическим данным министерства обороны Азербайджана, в ходе боевых действий погибли 2 906 человек, восемь солдат до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Наша деревня потеряла больше всех людей в округе", - с грустью рассказывает автору житель села недалеко от Барды. Этот человек потерял брата, но это произошло еще в 1990-х годах, когда армяне оккупировали Карабах.

Гянджа, второй по численности населения город Азербайджана, все еще несет на себе шрамы войны. Город находится в 80 километрах от бывшей линии фронта, однако он подвергся обстрелу армянскими ракетами. Азербайджанцы считают, что армяне специально выпустили по этому городу ракету, чтобы посеять страх среди людей. "Никто не бежал", - гордо заявили жители города, когда их спросили, удалось ли врагу добиться этого. При этом восемь снарядов попали в жилые районы Гянджи, убив более десятка мирных жителей, включая детей. В результате попадания баллистических ракет многоквартирные дома рухнули как карточный домик, и теперь сквозь рухнувшие стены можно заглянуть в комнаты, которые остались стоять так, словно время остановилось. Вокруг воронки от взрыва о погибших напоминают принесенные сюда детские куклы и цветы. Из руин проросли подсолнухи, и прохожие уже начали свыкаться с этим своеобразным "мемориалом".

Да, Азербайджан заплатил цену за победу. "Стоила ли она того?", - спросил Давид Ласло местных жителей. "Мы счастливы!", - всегда звучал один и тот же ответ.

Карабах был оккупирован армянами около трех десятилетий назад, поэтому война за его возвращение велась в основном людьми, которых в то время еще не было на свете или же детьми участников той, первой войны. Когда начались боевые действия, нация как единый организм встала на борьбу за правое дело: резервисты шли записываться добровольцами на войну, и хотя всеобщая мобилизация в конечном итоге не потребовалась, в армию была призвана едва ли треть личного состава. Осенью прошлого года, перед началом наступления министерство обороны Азербайджана даже выпустило видеоролик. В клипе на песню «Атеш» местные звезды, известные своими более мягкими мелодиями, с энтузиазмом поют в униформе, позируя перед боевыми бронированными машинами, вертолетами и снайперскими винтовками, а в кадре мы видим шквал ракет. В Азербайджане эта песня является популярной, у нее полутора миллионов просмотров в YouTube.

На смену военной атмосфере пришло чувство триумфа. Азербайджанцы гордятся тем, что они военным путем положили конец длившемуся десятилетиями конфликту и нанесли унизительное поражение армянам. Даже если в Карабах пока невозможно попасть по соображениям безопасности, особенно принимая во внимание минные поля, а доступ осуществляется только по специальному разрешению, подавляющее большинство азербайджанцев, еще даже не видевших освобожденные территории, мечтают поскорее поехать туда. Президент Ильхам Алиев, возглавивший страну в 2003 году, уже вошел в историю как полководец-победитель, и его образ в военной форме и фотографии с поднятым вверх в знак торжества кулаком также часто появляются на рекламных щитах и в витринах магазинов. Как главнокомандующий армией он имеет право пожинать заслуженную славу. Кадры его поездки с Первым вице-президентом на передовую появились в международной прессе.

В несколько необычном месте, в тени небоскребов, в парке военных трофеев рядом с набережной столицы были собраны "сувениры" победы. Вход в музей под открытым небом стоит всего несколько азербайджанских манатов для местных жителей. И хотя он был открыт в апреле, в эти жаркие летние дни парк по-прежнему привлекает большое внимание горожан, являясь настоящим семейным праздником для его посетителей. На входе посетителей встречает надпись "Qarabağ Azərbaycandır" ("Карабах - это Азербайджан") на фоне номерных знаков, снятых с армянских автомобилей в ответ на то, что после первой войны армяне сделали то же самое, сняв номера с азербайджанских машин.

В парке выставлено много танков, бронемашин, артиллерийских и зенитных батарей, которые проехали через всю страну, прежде чем оказались здесь. Большинство из них несут на себе следы точечного удара, на многих из них видны армянский флаг и нарисованные на бортах кресты.

Композиция танка Т-72, из которого вылезает восковая фигура армянского солдата со смертельно испуганным лицом, пользуется особенно большим успехом. Туристы, дети и группы школьников с удовольствием фотографируются на фоне некогда смертоносной техники. Создатели парка уделили особое внимание деталям. Враг в их исполнении - это бородатая, бесформенная, уродливая восковая фигура с испуганным лицом, и дети не упускают своего шанса пнуть фигуру поверженного врага перед уходом из Парка Победы, завершает свою статью автор.