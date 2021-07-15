Иран поддерживает активные связи с Азербайджаном в торговой сфере (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает активные связи с Азербайджаном в области торгового обмена, сказал в среду Trend генеральный директор Таможенного управления иранской Астары Керим Расули.

По его словам, таможня на территории иранской Астары функционирует круглосуточно, а железная дорога в Астаре и таможенный пункт в Билясуварском районе – 12 часов в сутки.

Расули отметил, что в импорте товаров посредством Астаринской таможни наиболее активно используется железнодорожное сообщение, в экспорте – погранично-пропускной пункт, в транзитных перевозках – оба варианта: "За три месяца этого года (21 марта – 21 июня) через Астаринскую таможню было экспортировано товаров на 120 млн долларов, импортировано – на 50 млн долларов, транзитом переправлено – на сумму 200 млн долларов".

Он уточнил, что из Азербайджана в Иран импортируется или перевозится транзитом в основном зерно, корм для животных и пиломатериалы.

Расули сообщил, что в настоящее время Астаринский погранично-пропускной пункт ежедневно пересекает 200-300 грузовых автомобилей.

Глава таможенного управления иранской Астары подчеркнул, что в этом году впервые в рамках коридора Север – Юг транзитом через Астаринскую таможню была осуществлена первая грузоперевозка.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)