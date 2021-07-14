Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы

БАКУ /Trend/ - Государство постоянно оказывает внимание и проявляет заботу о гражданах, ставших инвалидами во время второй Карабахской войны. Решаются вопросы занятости участников войны, и я очень рад, что частный сектор положительно реагирует на наши призывы, что естественно.

Об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, сообщает в среду Trend.