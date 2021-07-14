Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны

БАКУ /Trend/ - В этом году 16 тысяч человек будут привлечены к программе самозанятости. Государство выделит им средства, и, таким образом, они в будущем обеспечат свои финансовые возможности. Среди 16 тысяч человек, привлеченных к программе самозанятости, более пяти тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны. То есть это вопрос, который всегда находится в центре внимания.

Как передает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.