Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат"
Политика 14 июля 2021 13:34 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Руфата Саттар оглу Ягубова орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджане.
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