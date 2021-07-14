МИД Азербайджана решительно осудил попытки Армении нарушить хрупкий мир в регионе

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате ранения получил азербайджанский военнослужащий.

Решительно осуждаем попытки армянской стороны нарушить хрупкий мир в регионе путем регулярных обстрелов азербайджанских позиций.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"В то время, как Азербайджан предпринимает шаги для обеспечения мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе, подобный деструктивный подход Армении является неприемлемым.

Вся ответственность за развитие ситуации в регионе в таком направлении ложится на Армению", - говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)