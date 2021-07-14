Президент Ильхам Алиев: Все семьи шехидов, гази Карабахской войны должны знать, что мы всегда находимся рядом с ними

БАКУ/Trend/ - Мы заказали для наших военнослужащих, потерявших в войне руку, ногу, самые современные протезы, и они уже изготавливаются. Около 100 гази Второй Карабахской войны уже обеспечены самыми высококачественными протезами ведущих фирм мира, и эти протезы возвращают их к нормальной жизни.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Сегодня с этими протезами люди могут нормально жить, ходить, бегать, играть в футбол. Мы делаем это. Наряду со всей этой широкомасштабной работой, инициативами, 8400 лицам, людям, участвовавшим в войне, предоставлены социальные выплаты.

Мы уже создали несколько реабилитационных центров, где наши военнослужащие, получившие ранения, восстанавливают свое здоровье. Это очень широкомасштабные программы, требующие крупных средств. Но мы делаем и дальше будем делать это. Все семьи шехидов, гази Карабахской войны должны знать, что мы всегда находимся рядом с ними. Не на словах, а на деле, потому что все измеряется делом. Говорить красивые слова очень легко, мы слышали это. Все наши слова во время Второй Карабахской войны отражали реальность. Армянская же сторона обманывала своих граждан, бессовестно обманывала, лгала, и сегодня пожинает горькие плоды этого. А наши слова – абсолютная правда, и данные обещания были полностью выполнены. До сегодняшнего дня все обещания, в том числе обещания, связанные с восстановлением территориальной целостности, были выполнены», - отметил Президент Ильхам Алиев.