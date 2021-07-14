Президент Ильхам Алиев: Одним из важнейших моих указаний было то, что мы должны добиться поставленной задачи с минимальными потерями

Политика 14 июля 2021 20:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Одним из важнейших моих указаний было то, что мы должны добиться поставленной задачи с минимальными потерями

БАКУ/Trend/ - Во Второй Карабахской войне наши планы были полностью выполнены. Должен также сказать, - я неоднократно касался данного вопроса, еще раз хочу сказать, потому что пока рано говорить о всех операциях, проведенных нами во время войны, - но одним из важнейших моих указаний было то, что при планировании и осуществлении операций мы должны добиться поставленной задачи с минимальными потерями. Считаю, что мы добились этого.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Да, у нас около трех тысяч шехидов. Жизнь каждого из них очень ценна. Но мы также должны знать, что потерь в этой войне могло быть больше, потому что, во-первых, сторона, проводящая контрнаступательную операцию, обычно, как правило, несет больше потерь – в лучшем случае в три-четыре раза больше обороняющейся стороны. Военнослужащие это знают лучше. С другой стороны, рельеф освобожденных земель был очень неблагоприятным для нас и благоприятным для противоположной стороны. Они владели всеми стратегическими высотами. Конечно, укрепления, построенные ими за 30 лет, 6 оборонительных линий и инженерные работы давали им большое преимущество. Они считали, что мы никогда не сможем преодолеть эту оборонительную линию, укрепления, пройти через эти горы. Но они ошиблись, допустили большую ошибку. Они не знали, что все эти 30 лет азербайджанский народ живет одной целью: любой ценой освободить наши земли от оккупантов. Мы жили этой целью. К победе нас вели не только профессионализм, героизм военнослужащих, военная техника, но и любовь к Родине. Важнейшим фактором была любовь к Родине», - сказал глава государства.

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