Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения не подписала акт о капитуляции и война продолжалась, то мы, естественно, не остановились бы

БАКУ/Trend/ - Если бы Армения не подписала акт о капитуляции и война продолжалась, то мы, естественно, не остановились бы.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Мы изгнали врагов с наших земель, восстановили территориальную целостность. Гибель около 3 тысяч наших шехидов, конечно, большая трагедия. Но Армения по сей день не сообщает о своих потерях. По имеющимся у нас и, как мне известно, у независимых экспертов данным, их потери составляют по меньшей мере 7-8 тысяч. Это показывают и ход операций, и в то же время снятые нами видеокадры, уничтоженная и взятая в качестве трофеев военная техника армян. Мы уничтожили или взяли в качестве трофеев 336 вражеских танков. Пусть теперь посчитают, прикинут, сколько человек находится в одном танке. Мы уничтожили сотни единиц бронетехники, сотни систем противовоздушной обороны. Уничтожили большое количество артиллерийских установок. Рядом с каждой артиллерийской установкой бывает по меньше мере по 3-4 человека. Если посчитать только это, то всплывает реальная картина. Поэтому будем считать, что их потери превышают 7-8 тысяч. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о героизме, профессионализме наших военнослужащих. Свидетельствует о правильности спланированных операций. Еще раз хочу сказать, при планировании каждой операции я говорил, что потери должны быть минимальными.

Порой из-за этого мы откладывали некоторые операции, другие операции проводили несколько позже, потому что видели, что потери могут быть большими. Конечно, акт о капитуляции, подписанный Арменией 10 ноября, позволил нам сохранить жизни тысяч молодых людей. Ведь если бы Армения не подписала акт о капитуляции и война продолжалась, то мы, естественно, не остановились бы. Во время войны я неоднократно говорил, что мы готовы остановиться. В первые дни войны я говорил: пусть руководитель Армении назовет нам дату, когда они покинут наши земли, и мы готовы остановить войну. Мы не хотим войны. Однако они назвали нам дату тогда, когда мы вернули Шушу и освободили более 300 населенных пунктов. Но если бы Армения 10 ноября не подписала акт о капитуляции, то мы бы не остановились. Направление нашей следующей операции было известно. Однако было бы много потерь: и в Агдаме, и в Кяльбаджаре, и в Лачине, потому что они превратили Агдам в такое укрепление, куда войти с восточной стороны было очень опасно. Конечно, после взятия Шуши, Гадрута, Физули армянские военные группировки в Агдаме, естественно, оказались бы в окружении и были бы уничтожены. Но и мы понесли бы потери. Природный рельеф, климат, погодные условия Кяльбаджарского и Лачинского районов могли осложнить нашу задачу, в особенности если учесть, что наступала зима. Зима там суровая, снег в горах не тает. Могу сказать, что мы смогли выйти на азербайджано-армянскую границу в этом направлении только в мае, потому что нет дороги, как говорится, нет даже тропинки. В советское время в этих регионах не было населенных пунктов. Нам удалось выйти туда лишь после того, как растаял снег. Поэтому работа, проделанная нами во время войны, была предельно точной. Это были действия, рассчитанные на достижение цели, - мы все сделали вовремя, вовремя остановились. Восстановили территориальную целостность с минимумом потерь», - сказал Президент Ильхам Алиев.