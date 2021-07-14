Президент Ильхам Алиев: Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван. Мы вернемся, конечно

БАКУ/Trend/ - Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван. Мы вернемся, конечно.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Сегодня начался новый период – период созидания, постконфликтный период. Я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. И стороной, которая разрешила его, являемся мы, Азербайджанское государство. Мы решили его в одностороннем порядке. Если кто-то – я слышу это оттуда и отсюда - вновь начал, что вопрос должен быть разрешен, этот конфликт не разрешен, то он находится на крайне ошибочном и опасном пути. Если не урегулирован, то пусть разъяснят нам, как он должен быть разрешен. Мы считаем, что он урегулирован, и война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне. Я сказал это в своем выступлении 26 июня в День Вооруженных сил. Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией. Однако мы считаем, что конфликт урегулирован, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы одержали Победу. Сегодня у нас нет какого-либо другого вопроса на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу. Мы уже приступили к созидательной работе. Если кто-то говорит, что конфликт не урегулирован, то пусть скажет, каким ему видится урегулирование, и что не урегулировано. Если речь идет о статусе «Нагорного Карабаха», то я сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, выражение вообще не должно употребляться. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах. На основании Указа, подписанного мною 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона, все. В ней объединились районы, относящиеся ко всему Карабаху. Создана Восточно-Зангезурская экономическая зона. Сейчас в Армении пребывают в истерике в связи с этим вопросом. В этом нет необходимости, Восточный Зангезур - наша историческая земля, Западный Зангезур – наша историческая земля. Мы не можем забыть эту историю. Мы не можем превратиться в заложников чьих-то политических интересов. Пусть откроют исторические документы, карты, посмотрят, когда советское правительство отделило Зангезур от Азербайджана и передало Армении. Это недавняя история, 101 год назад. То есть, мы должны сказать, что такого не было? Почему? Мы говорим правду. Весь Зангезур, Восточный и Западный, - земля наших предков. Сегодня в Армении говорят, что Ильхам Алиев выступает с территориальными притязаниями. Если есть Восточный Зангезур, то значит, есть и Западный. Да, Западный Зангезур – земля наших предков. Я сказал, что мы должны вернуться туда. Я говорил об этом еще 10 лет назад. Все мои выступления имеются в печати. Я сказал, что это – земля наших предков, мы должны вернуться, вернемся и возвращаемся туда. Никто не сможет остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что иного пути нет.

Теперь после того, как откроются все коммуникации, мы, конечно, вернемся, население Азербайджана вернется на земли предков. В трехстороннем Заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родные земли. Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван. Мы вернемся, конечно», - отметил Президент Ильхам Алиев.