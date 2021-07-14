Министр обороны Азербайджана встретился с послом Турции

БАКУ /Trend/ - 14 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Баку Джахитом Багчи.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минобороны, поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле укрепления союзных отношений и расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Отметив, что по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции, Гасанов подчеркнул, что предусмотрено увеличить количество совместных военных учений с привлечением различных видов войск двух стран, в том числе сил специального назначения.

Высоко оценив уровень сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, министр поблагодарил турецкую сторону за поддержку в подготовке военных кадров и работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Выразив удовлетворение в связи с началом своей деятельности на посту посла в Азербайджане, Багчи подчеркнул, что приложит все силы для развития азербайджано-турецких связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

Посол также поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Он отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку нашей армии.

На встрече отмечалось, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на дружественных и братских связях, развивается поступательно и является плодотворным для обеих стран. Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.