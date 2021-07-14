Президент Ильхам Алиев: Мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне

Политика 14 июля 2021 20:49 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне

БАКУ/Trend/ - Мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Сегодня начался новый период – период созидания, постконфликтный период. Я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. И стороной, которая разрешила его, являемся мы, Азербайджанское государство. Мы решили его в одностороннем порядке. Если кто-то – я слышу это оттуда и отсюда - вновь начал, что вопрос должен быть разрешен, этот конфликт не разрешен, то он находится на крайне ошибочном и опасном пути. Если не урегулирован, то пусть разъяснят нам, как он должен быть разрешен. Мы считаем, что он урегулирован, и война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне. Я сказал это в своем выступлении 26 июня в День Вооруженных сил. Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией. Однако мы считаем, что конфликт урегулирован, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы одержали Победу. Сегодня у нас нет какого-либо другого вопроса на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу. Мы уже приступили к созидательной работе. Если кто-то говорит, что конфликт не урегулирован, то пусть скажет, каким ему видится урегулирование, и что не урегулировано. Если речь идет о статусе «Нагорного Карабаха», то я сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, выражение вообще не должно употребляться. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах», - сказал глава государства.

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