Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с членом семьи шехида и гази

Политика 15 июля 2021 00:14 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с членом семьи шехида и гази

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с членом семьи шехида и гази во время церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

Trend представляет данный диалог:

Член семьи шехида Сюсен Керимова: Я - супруга офицера Тогрула Керимова, ставшего шехидом в боях за освобождение Шуши в 44-дневной Отечественной войне. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Вы, как Победоносный Верховный главнокомандующий, положили конец 30-летнему ожиданию азербайджанского народа. Под Вашим руководством Азербайджанская армия одержала такую великую Победу, что отныне грядущие поколения будут говорить об этой Победе с чувством безграничной гордости. Думаю, и души наших шехидов возрадовались, потому что мы отомстили за них, на земле, где пролилась их кровь, сегодня служит Азербайджанская национальная армия.

Господин Президент, каждый раз, когда Вы сообщали в эфире о новых и новых победах, радости нашего народа не было предела. Мы тоже радовались. А сегодня гордимся. Гордимся тем, что, как семьи шехидов, внесли свой вклад в эту Победу, эта гордость будет продолжаться. Господин Президент, благодарю Вас за подаренную азербайджанскому народу великую Победу, за то, что окружили нас, семьи шехидов, заботой, как результат этого праздника, подарили нам сегодня квартиры. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Инвалид войны Адалят Айдынов: Господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий. Слава Аллаху, что сегодня мы вместе с Вами. Мне предоставлена возможность выразить Вам сердечную признательность. Я получил ранение в боях за освобождение, суверенитет нашей страны и стал гази. Как гази, хочу выразить Вам признательность, потому что Вы, Победоносный командующий победоносной армии, написали славную историю героизма. Именно благодаря созданной Вами мощной армии, в результате операции «Железный кулак» в 44-дневной войне Вы подарили нам эту Победу. Сегодня душа нашего великого лидера, гениальной личности Гейдара Алиева возрадовалась, потому что наши земли свободны, Шуша свободна. Сегодня возрадовались души наших шехидов, потому что земли, за которые они отдали жизнь, уже свободны.
Господин Президент, по Вашему указанию во всех уголках республики семьи шехидов и гази окружены большим вниманием и заботой. Сегодня Вы подарили нам квартиры. Это – доказательство внимания и заботы. Под Вашим контролем в республике осуществляется большая работа по восстановлению здоровья наших раненых солдат и офицеров. Созданы и широко используются многочисленные реабилитационные центры. Мы обеспечены современными протезами, за что выражаю Вам свою признательность.

Дорогой Президент, хочу сказать Вам большое спасибо. Надеюсь, что процветающий Азербайджан под Вашим руководством добьется еще больших побед. Да ниспошлет Аллах нашему народу и его мудрому руководителю здоровья и счастья. Да хранит Вас Аллах, и да поможет Он Вам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Гази Отечественной войны Гурбанали Исламов: Господин Президент, наш победоносный Верховный главнокомандующий, я – гази 44-дневной Отечественной войны, которая завершилась грандиозной Победой. Прежде всего, хочу сказать, что я - выпускник военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, созданного нашим великим лидером Гейдаром Алиевым и считающегося основой формирования национальной армии офицеров в Азербайджане. Я бесконечно горд тем, что, принимая участие в успешных военных операциях под Вашим командованием, внес вклад в освобождение унаследованных нами от наших предков родных земель от вражеской оккупации, в нашу историческую победу. Как Вы неоднократно отмечали, наша историческая победа является источником нашей гордости. Такой блестящей победы в истории Азербайджана еще не было. Азербайджанский народ веками будет помнить об этой исторической победе и всегда будет гордиться ею.

Господин Верховный главнокомандующий, мы также являемся свидетелями высокого внимания и заботы, проявляемых Вами о семьях шехидов, гази, как главой государства, который реализовал священную, великую мечту нашего народа. Сегодняшнее мероприятие подтверждает это. Мне, как инвалиду войны, предоставили в подарок от Вас новую квартиру в поселке Раманы. Также Вашими распоряжениями я награжден 5 медалями, обеспечен современным протезом. А сегодня мне подарили автомобиль.

Господин Верховный главнокомандующий, согласно Вашему Распоряжению, в органах исполнительной власти созданы отделы по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов. Я обеспечен работой в таком отделе в Исполнительной власти Сураханского района. Выражаем Вам признательность за высокое внимание и заботу о семьях шехидов и о нас, гази. Мы готовы выполнить любой Ваш приказ во имя вечной независимости Азербайджанской Республики. Спасибо, дорогой Президент. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Благодарю.

Затем была сделана фотография на память.

Далее глава государства побеседовал с гази.

Президент Ильхам Алиев: У тебя тоже протез?

Гази: Да.

Президент Ильхам Алиев: Где получил ранение?

Гази: В боях за село Талыш. Я служил в инженерно-укрепительном подразделении.

Президент Ильхам Алиев: Как сейчас чувствуешь себя? Вернулся к нормальной жизни?

Гази: Да, вернулся к нормальной жизни.

Другой гази: Я получил ранение в боях за Физули, в Гараханбейли, в направлении, именуемом Аран. Был офицером.

Президент Ильхам Алиев: В Физули шли ожесточенные бои.

Гази: Да. 27 сентября.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Гази: Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Где ты сражался?

Гази: При освобождении Суговушана, в составе Сил специального назначения.

Президент Ильхам Алиев: В Суговушане.

Гази: Я признателен Вам, господин Президент. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья, Вы выполнили завещание нашего великого лидера.

Президент Ильхам Алиев: Да, это так.
Гази: Я всегда говорил: когда мы видели, как армяне поднимали руки в Шуше, мы знали, что мы поднимем там руку истинного сына Азербайджана. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Так и случилось. Наши отважные сыны взяли Шушу без оружия. Увидев, что мы уже подошли к Шуше, армяне запаниковали. Мы знали, о чем они думают. Они не могли поверить. Передавали друг другу информацию, опровергали друг друга, говорили: не может быть, как они прошли? А сейчас мы проложили дорогу Победы. Можно сказать, в течение одного-двух месяцев она будет заасфальтирована.

Гази: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Я назвал ее дорогой Победы. Раньше ее хотели назвать служебной дорогой, потому что основная большая дорога должна была пройти по трассе. Я сказал, что это – дорога Победы, потому что, пройдя по ней, мы освободили Шушу. Сегодня каждый, кто едет туда, проезжает по этой дороге, удивляется тому, как можно было пройти по ней. Пройти, причем с оружием, пулеметами, в полной экипировке. И не один, не два дня, мы знаем, сколько дней. А затем взбираться по крутым скалам… Там были танки, пушки армян. Всего за два, два с половиной дня мы без оружия освободили Шушу. Это и есть любовь к Родине, героизм. Мы гордимся вами.

Гази: Мы гордимся Вами за то, что воодушевили нас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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