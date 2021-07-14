Проведено совместное заседание Рабочих групп по разминированию и по вопросам военно-гражданской координации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июля проведено совместное заседание Рабочих групп «По очистке от мин и невзорвавшихся боеприпасов» и «По вопросам военно-гражданской координации» Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года.

Как сообщает в среду Trend, участники мероприятия сначала ознакомились с процессом разминирования участков железной дороги Физули – Зангилан (Агбанд), проходящей через села Джоджуг Марджанлы и Мехдили.

Представитель Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов сообщил, что на этой территории в целом было обнаружено 1323 противопехотные и противотанковые мины, 14 неразорвавшихся боеприпасов. Разминирование проводится в три этапа.