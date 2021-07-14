В Азербайджане создается Фонд развития образования (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о создании Фонда развития образования при Министерстве образования, передает в среду Trend.

Кабинету министров поручено в месячный срок создать юридическое лицо публичного права при Министерстве образования и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Определено, что Фонд развития образования – это юридическое лицо публичного права, которое финансирует программы и проекты, направленные на развитие системы образования в Азербайджане, и помогает адаптировать материально-техническую базу государственных образовательных учреждений к современным требованиям.

Средства Фонда формируются за счет пожертвований, грантов и инвестиций, доходов от деятельности Фонда, а также других источников, не запрещенных законом.

Осуществление полномочий учредителя возлагается на:

– Кабинет министров Азербайджана

утверждение по согласованию с Президентом Азербайджана устава Фонда и определения размера его уставного фонда, их изменение;

создание органов управления Фонда;

реорганизация и ликвидация Фонда по согласованию с Президентом Азербайджана;

принятие решения, предусмотренного статьей 3.3 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права».

– Министерство образования Азербайджана, для решения иных вопросов (за исключением указанных выше), отнесенных к полномочиям учредителя публичного юридического лица статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права».

Кабинет министров по согласованию с Президентом Азербайджана в двухмесячный срок утвердит устав Фонда, а также решит другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерство образования в целях обеспечения прозрачного, эффективного и централизованного управления доходами и расходами подведомственных учебных заведений (за исключением профессиональных учебных заведений) определит в двухмесячный срок размер отчислений в Фонд из их внебюджетных фондов, а также доходов от оказания платных образовательных услуг.

При утверждении бюджета и сметы расходов Фонда Минобразования предусмотрит отчисления из средств, которые будут направлены в Фонд, для усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников министерства, а также решит другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.